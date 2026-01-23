Com a intensificação do período de chuvas, a região do bairro Santa Teresinha recebe neste sábado (24), mais uma edição do Arrastão da Dengue, promovido pela Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. A ação acontece das 8h às 14h e tem como objetivo recolher objetos que podem acumular água e servir de criadouros para o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

A mobilização será realizada pelas equipes do Plano Municipal de Combate ao Aedes (PMCA), vinculado ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), e atende os bairros IAA, Vila Rios, Parque das Indústrias, Jardim São Benedito, Jardim Lídia, Jardim Castor, Jardim Conceição, Residencial Andorinhas, Jardim Bessy, Jardim Taiguara, Residencial Caieiras e Chácara Santo Antonio. Esta é a terceira ação do tipo em 2026 no município.

Situação da dengue em Piracicaba