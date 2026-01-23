Com a intensificação do período de chuvas, a região do bairro Santa Teresinha recebe neste sábado (24), mais uma edição do Arrastão da Dengue, promovido pela Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. A ação acontece das 8h às 14h e tem como objetivo recolher objetos que podem acumular água e servir de criadouros para o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.
A mobilização será realizada pelas equipes do Plano Municipal de Combate ao Aedes (PMCA), vinculado ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), e atende os bairros IAA, Vila Rios, Parque das Indústrias, Jardim São Benedito, Jardim Lídia, Jardim Castor, Jardim Conceição, Residencial Andorinhas, Jardim Bessy, Jardim Taiguara, Residencial Caieiras e Chácara Santo Antonio. Esta é a terceira ação do tipo em 2026 no município.
VEJA MAIS:
- Com 4 mortes por dia, feminicídios batem recorde no Brasil
- Nova vacinação contra a dengue começa no Brasil; VEJA as cidades
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Situação da dengue em Piracicaba
De acordo com dados provisórios, até 20/01 de 2026, Piracicaba registrou 304 notificações, com três confirmações de dengue. No mesmo período de 2025, os números foram mais elevados, com 926 notificações e 70 casos confirmados. Já em 2024, houve 1.324 notificações e 481 confirmações.
O arrastão integra um conjunto de ações permanentes da Secretaria Municipal de Saúde e busca reforçar a importância da participação da população na eliminação de focos do mosquito, especialmente dentro das residências.
Prevenção e vacinação
A Secretaria de Saúde reforça que dez minutos por semana são suficientes para manter cuidados básicos de prevenção, como eliminar água parada, manter pratos de plantas com areia até a borda, guardar garrafas com a boca para baixo, limpar calhas, vedar caixas d’água, tratar piscinas com cloro e lavar semanalmente bebedouros de animais.
Também é fundamental receber os agentes de saúde e de endemias, que orientam e realizam vistorias nos imóveis. O uso de repelente é recomendado e pode ser retirado gratuitamente por gestantes e pessoas com dengue nas unidades de saúde. Em caso de sintomas, a orientação é procurar atendimento médico e evitar a automedicação.
A vacinação contra a dengue segue disponível para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos em Piracicaba. O imunizante é aplicado de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, em todas as UBSs e USFs, exceto a UBS Paulista. Na UBS Centro, a vacinação também ocorre no horário estendido, das 17h às 20h. O esquema vacinal é composto por duas doses, com intervalo de três meses entre elas.