O Ministério da Saúde vai dar início, no próximo dia 18 de janeiro, a uma nova etapa no enfrentamento à dengue no Brasil. A estratégia marca a estreia nacional da primeira vacina do mundo aplicada em dose única, desenvolvida pelo Instituto Butantan, e começa de forma concentrada em três municípios-piloto.

A proposta do governo federal é observar, na prática, como a doença se comporta em regiões com rápida cobertura vacinal, antes de ampliar a imunização para outras áreas do país.

Cidades escolhidas para a vacinação acelerada