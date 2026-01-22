O Brasil encerrou 2025 com o maior número de feminicídios já registrado desde a tipificação do crime no Código Penal. Levantamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) aponta que ao menos 1.470 mulheres foram mortas em contextos de violência doméstica, familiar ou motivada por misoginia ao longo do ano passado, o equivalente a 4 vítimas por dia.
O total supera o recorde anterior, contabilizado em 2024, quando foram registrados 1.464 casos. O crescimento, embora percentualmente pequeno (0,41%), acende um alerta diante da gravidade e da persistência da violência contra mulheres no país.
Estados ainda podem elevar os números
Os dados divulgados pelo MJSP não incluem as estatísticas de dezembro de Alagoas, Paraíba, Pernambuco e São Paulo, o que indica que o número final pode ser ainda maior. Mesmo assim, São Paulo aparece no topo do ranking, com 233 feminicídios registrados até novembro. Na sequência estão Minas Gerais, com 139 casos, e o Rio de Janeiro, com 104 ocorrências.
Tentativas de feminicídio crescem de forma expressiva
Além dos assassinatos consumados, as tentativas de feminicídio avançaram de forma significativa. Em 2025, foram contabilizadas 3.702 ocorrências, frente a 3.185 no ano anterior — um aumento de 16,3%.
A média diária passou de oito para dez tentativas por dia, reforçando o agravamento do cenário de violência de gênero e a urgência de políticas públicas mais eficazes de prevenção e proteção.
Meses com maior incidência
Ao longo do ano, os registros oscilaram, com períodos de alta e retração. Abril concentrou o maior número de casos, com 138 feminicídios. Logo depois aparecem outubro e novembro, ambos com 135 ocorrências, indicando uma concentração preocupante no segundo semestre.
Lei do Feminicídio completa 11 anos
Em 2026, a Lei do Feminicídio completa 11 anos. A legislação foi sancionada em março de 2015, durante o governo da então presidente Dilma Rousseff. Em 2024, uma nova norma ampliou o rigor das punições: a pena para o crime passou a ser de até 40 anos de prisão, a mais alta prevista no Código Penal brasileiro.
A mudança também endureceu sanções relacionadas a lesão corporal e violência doméstica, ampliando o alcance da legislação.
Como denunciar violência contra mulheres
Casos de violência podem ser denunciados por meio da Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180, serviço gratuito e disponível 24 horas por dia. O canal oferece orientação jurídica, acolhimento, registro de denúncias e encaminhamento aos órgãos competentes.
Também é possível acessar o atendimento via WhatsApp, pelo número (61) 99610-0180. Em situações de emergência, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo 190.