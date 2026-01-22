O total supera o recorde anterior, contabilizado em 2024, quando foram registrados 1.464 casos. O crescimento, embora percentual­mente pequeno (0,41%), acende um alerta diante da gravidade e da persistência da violência contra mulheres no país.

O Brasil encerrou 2025 com o maior número de feminicídios já registrado desde a tipificação do crime no Código Penal. Levantamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) aponta que ao menos 1.470 mulheres foram mortas em contextos de violência doméstica, familiar ou motivada por misoginia ao longo do ano passado, o equivalente a 4 vítimas por dia.

Os dados divulgados pelo MJSP não incluem as estatísticas de dezembro de Alagoas, Paraíba, Pernambuco e São Paulo, o que indica que o número final pode ser ainda maior. Mesmo assim, São Paulo aparece no topo do ranking, com 233 feminicídios registrados até novembro. Na sequência estão Minas Gerais, com 139 casos, e o Rio de Janeiro, com 104 ocorrências.

Tentativas de feminicídio crescem de forma expressiva

Além dos assassinatos consumados, as tentativas de feminicídio avançaram de forma significativa. Em 2025, foram contabilizadas 3.702 ocorrências, frente a 3.185 no ano anterior — um aumento de 16,3%.

A média diária passou de oito para dez tentativas por dia, reforçando o agravamento do cenário de violência de gênero e a urgência de políticas públicas mais eficazes de prevenção e proteção.

Meses com maior incidência