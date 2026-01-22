O Sesc Piracicaba preparou uma programação diversa para este final de semana, com atrações que passam pela música instrumental, cultura afro-brasileira, artes visuais, artes marciais, teatro, cinema e atividades educativas para crianças, jovens e adultos. As ações acontecem entre quinta-feira (22) e domingo (25), em diferentes espaços da unidade.
A agenda começa na quinta-feira (22) com o Trio New Bossa Jazz, formado por Fábio Santini, Cláudio Machado e Christiano Rocha. O grupo apresenta um show instrumental que reinventa clássicos dos Beatles, The Police, trilhas de cinema e músicas da MPB, mesclando bossa nova, jazz e ritmos brasileiros. A apresentação acontece às 20h, na Cafeteria, com entrada gratuita.
No sábado (24), a programação começa cedo com a vivência Balaio de erês, voltada às diversas infâncias. Das 10h30 às 12h30, na Sala do Curumim, a Cia Caruru promove intervenções lúdicas musicalizadas que valorizam culturas africanas, negras, indígenas e memórias afetivas. A atividade é gratuita e livre, com entrega de senhas 30 minutos antes.
Também no sábado e no domingo (24 e 25), o público pode participar da oficina Kenjutsu, arte marcial japonesa baseada na técnica da espada dos samurais. A atividade acontece das 10h às 17h, no Ginásio, é gratuita e livre, com acessibilidade para cadeirantes. No sábado, das 14h às 16h, haverá tradução em Libras.
Ainda no sábado, das 10h às 13h, ocorre a oficina Grafitti: construção, cor e movimento, voltada para iniciantes a partir de 16 anos. A atividade propõe uma imersão teórica e prática no grafitti, culminando na criação coletiva de um painel com intervenção do artista Base Dois. A oficina acontece também no dia 31, no Espaço de Tecnologias e Artes, com inscrições pagas pelo portal do Sesc.
À tarde, o Espaço Juventudes recebe a roda de conversa Deixa em off, das 16h às 17h30, na Sala do Curumim. Voltada a adolescentes e jovens de 13 a 17 anos, a atividade propõe uma reflexão sobre o uso das redes sociais e os impactos das tecnologias na saúde mental.
No mesmo horário, às 16h, o Teatro do Sesc recebe o espetáculo O Barulho de Todas as Noites, da Cia Colhendo Contos e Diáspora Negra. A peça conta a história de uma família da República Democrática do Congo que passa a conviver com um fenômeno misterioso durante a noite. Os ingressos têm valores populares, com gratuidade para crianças menores de 12 anos.
No domingo (25), a programação segue com a vivência Mundos que Flutuam – A Arte e a Ciência das Bolhas de Sabão, das 14h às 17h, na Praça do Sesc. A atividade convida crianças e adultos a explorarem bolhas gigantes, cores e formatos, unindo arte, ciência e brincadeira. A participação é gratuita, com retirada de senhas no local.
Encerrando o fim de semana, o Teatro exibe o filme “Kayara – A Princesa Inca”, às 16h. A animação conta a história de uma jovem inca que desafia tradições ao sonhar em integrar o grupo de mensageiros Chasqui, formado apenas por homens. A sessão é gratuita, com retirada de ingressos uma hora antes.
A programação completa pode ser conferida nos canais oficiais do Sesc Piracicaba.