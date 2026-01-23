A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi formalmente provocada a intervir na caminhada organizada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) ao longo da BR-040. A mobilização, divulgada como uma “marcha rumo a Brasília”, tem como pano de fundo a defesa da liberdade do ex-presidente Jair Bolsonaro, atualmente detido na superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal.

Pedido de intervenção e alegações de irregularidades

A solicitação partiu dos deputados federais Rogério Correia (PT-MG) e Lindbergh Farias (PT-RJ), que protocolaram representação pedindo providências imediatas. Segundo eles, a mobilização não teria sido comunicada previamente aos órgãos responsáveis, o que violaria normas de segurança viária e colocaria em risco tanto os participantes quanto motoristas que trafegam pela rodovia.

Os parlamentares sustentam que integrantes do grupo estariam caminhando pela pista de rolamento, e não apenas pelo acostamento, além de apontarem pousos e decolagens de helicópteros sem autorização, o que configuraria infração grave. Para os autores da ação, a PRF e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) não podem se omitir diante da situação.