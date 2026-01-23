Estudo da Unifap transforma planta amazônica em possível tratamento para pé diabético

Pesquisadores da Universidade Federal do Amapá estão desenvolvendo um tratamento inovador para o pé diabético a partir de uma planta bastante comum na Amazônia. O medicamento, feito com extratos do jucá (Libidibia ferrea), vem sendo estudado em laboratório e pode, no futuro, ser incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS).

O trabalho nasce da observação de práticas tradicionais adotadas há décadas por moradores da região, que utilizam a planta no cuidado de ferimentos. A partir desse uso popular, os pesquisadores iniciaram estudos científicos para avaliar a eficácia e a segurança do jucá no tratamento de lesões associadas ao diabetes.