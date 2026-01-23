23 de janeiro de 2026
SAÚDE

Planta amazônica pode virar remédio do SUS contra pé diabético

Por Gabriele C. Sanches |
| Tempo de leitura: 1 min
Vikipédia

Estudo da Unifap transforma planta amazônica em possível tratamento para pé diabético

Pesquisadores da Universidade Federal do Amapá estão desenvolvendo um tratamento inovador para o pé diabético a partir de uma planta bastante comum na Amazônia. O medicamento, feito com extratos do jucá (Libidibia ferrea), vem sendo estudado em laboratório e pode, no futuro, ser incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS).

O trabalho nasce da observação de práticas tradicionais adotadas há décadas por moradores da região, que utilizam a planta no cuidado de ferimentos. A partir desse uso popular, os pesquisadores iniciaram estudos científicos para avaliar a eficácia e a segurança do jucá no tratamento de lesões associadas ao diabetes.

Os testes realizados até o momento indicam que a planta possui propriedades que ajudam a combater inflamações e micro-organismos, além de favorecer a regeneração da pele. Outro efeito observado é a melhora da circulação sanguínea na área afetada, fator essencial para a cicatrização de feridas crônicas.

A equipe responsável pela pesquisa trabalha agora na consolidação dos resultados, que devem ser encaminhados à Agência Nacional de Vigilância Sanitária para avaliação. Caso o produto seja aprovado, a expectativa é de que ele se torne uma alternativa mais acessível para pacientes que enfrentam dificuldades no tratamento do pé diabético.

A condição é uma das complicações mais graves do diabetes e pode causar infecções profundas e amputações quando não tratada adequadamente. Por isso, novas

