NÃO ESCAPOU

Crime brutal: Autor de feminicídio é preso após caçada policial

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
A jovem Yasmin foi espancada e morta com golpes de faca por Diego Molino.
  Deigo Molino, 29, companheiro de Yasmim Evely da Silva, foi localizado e capturado após assassinar a jovem com agressões brutais e facadas dentro da própria residência, no Jardim Nova Esperança 1, em Sumaré, a 50 km de Piracicaba.

O crime aconteceu na manhã desta quinta-feira (22). Quando a Polícia Militar chegou ao local, a vítima já estava morta. O agressor havia fugido, o que deu início a uma intensa caçada policial na região.

Após diligências, o suspeito foi encontrado em Hortolândia, município vizinho, onde recebeu voz de prisão. Ele foi levado à delegacia e permanece preso à disposição da Justiça.

 A ocorrência foi registrada no 4º Distrito Policial de Sumaré e também na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), que conduz a investigação. O local do crime foi isolado para a perícia, e o corpo da vítima encaminhado ao IML para exames.

De acordo com as informações, Yasmin se mudou de Porto de Galinhas para viver com Diego. Eles estavam na casa desde julho.

