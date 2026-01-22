Momentos de tensão marcaram a tarde desta quinta-feira (22) na Serra de São Pedro. Um caminhão carregado com pneus tombou violentamente na conhecida e perigosa Curva do Coxo, provocando apreensão entre motoristas que passavam pelo local.

O acidente exigiu rápida mobilização das forças de segurança. Apesar da gravidade da ocorrência e do risco iminente na via, não houve registro de feridos, o que evitou uma tragédia maior.