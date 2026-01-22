22 de janeiro de 2026
MAIS UM

VÍDEO: Caminhão tomba na Curva do Coxo, na Serra de São Pedro

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
GCM São Pedro
O tomamento do caminhão prejudicou o trânsito no trecho no trecho de serra.
O tomamento do caminhão prejudicou o trânsito no trecho no trecho de serra.

  Momentos de tensão marcaram a tarde desta quinta-feira (22) na Serra de São Pedro. Um caminhão carregado com pneus tombou violentamente na conhecida e perigosa Curva do Coxo, provocando apreensão entre motoristas que passavam pelo local.

O acidente exigiu rápida mobilização das forças de segurança. Apesar da gravidade da ocorrência e do risco iminente na via, não houve registro de feridos, o que evitou uma tragédia maior.

Atuaram no atendimento a Guarda Civil Municipal, com os GCMs Jefferson, Inspetor Lima, Roque e Leandro, além da equipe de Motopatrulhamento, formada pelos GCMs Bezerra e Alexandre. Defesa Civil e Polícia Militar também foram acionadas e estiveram presentes.

As equipes permaneceram no local por um período prolongado, garantindo a segurança da área, a sinalização emergencial da pista e o suporte necessário para evitar novos acidentes, já que o trecho é conhecido pelo alto grau de risco.

