JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
MORTE BRUTAL

Feminicídio: Mulher é espancada até a morte pelo companheiro

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Polícia Civil
O grave caso de feminicídio foi registrado no 4º DP
O grave caso de feminicídio foi registrado no 4º DP

  Uma mulher morreu após ser brutalmente espancada pelo companheiro na manhã desta quinta-feira (22), no bairro Jardim Nova Esperança 1, em Sumaré, a cerca de 50 quilômetros de Piracicaba. O crime é tratado como mais um caso de feminicídio e causou forte comoção na região.

De acordo com informações preliminares, equipes da Polícia Militar foram acionadas por volta das 6h para atender a uma ocorrência de violência grave em uma residência onde vivia um casal. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a mulher já sem vida, com sinais evidentes de agressões físicas.

O companheiro da vítima não estava na residência e fugiu antes da chegada da polícia. Ele é considerado o principal suspeito do crime e está sendo "caçado" pelas forças policiais.

A área foi isolada para os trabalhos da Polícia Civil e da equipe de perícia. Após os procedimentos no local, o corpo da vítima será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

O caso será investigado, e a polícia busca esclarecer as circunstâncias do crime e localizar o autor.

