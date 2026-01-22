Uma mulher morreu após ser brutalmente espancada pelo companheiro na manhã desta quinta-feira (22), no bairro Jardim Nova Esperança 1, em Sumaré, a cerca de 50 quilômetros de Piracicaba. O crime é tratado como mais um caso de feminicídio e causou forte comoção na região.

De acordo com informações preliminares, equipes da Polícia Militar foram acionadas por volta das 6h para atender a uma ocorrência de violência grave em uma residência onde vivia um casal. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a mulher já sem vida, com sinais evidentes de agressões físicas.