Moradores do bairro Alto, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições da praça do Largo da Santa Cruz, localizada na rua Santa Cruz. Segundo os relatos, o espaço apresenta problemas estruturais que têm dificultado a utilização pela população.

De acordo com os moradores, as calçadas estão quebradas, as lixeiras danificadas e os bancos apresentam avarias. As condições relatadas, segundo eles, afetam a circulação de pedestres, especialmente de idosos, pessoas com mobilidade reduzida e famílias que utilizam o local para descanso e convivência.