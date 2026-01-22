Moradores do bairro Alto, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições da praça do Largo da Santa Cruz, localizada na rua Santa Cruz. Segundo os relatos, o espaço apresenta problemas estruturais que têm dificultado a utilização pela população.
Saiba Mais:
- Passeio de boia promete movimentar Piracicaba neste domingo; VEJA
- Vereadores solicitam implantação do Refis em Piracicaba; VEJA
De acordo com os moradores, as calçadas estão quebradas, as lixeiras danificadas e os bancos apresentam avarias. As condições relatadas, segundo eles, afetam a circulação de pedestres, especialmente de idosos, pessoas com mobilidade reduzida e famílias que utilizam o local para descanso e convivência.
A reportagem do JP esteve no local e constatou os problemas apontados pela população. Durante a visita, foi possível observar trechos das calçadas com irregularidades, lixeiras sem condições de uso e bancos danificados.
A praça do Largo da Santa Cruz é um espaço público utilizado por moradores da região e por pessoas que circulam pelo bairro. A população afirma que já comunicou a situação às autoridades responsáveis e aguarda providências para a manutenção e recuperação da área.
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
- Há algum problema no seu bairro? Clique aqui e envie sua reclamação para a Coluna "ALÔ, PREFEITO!", da Redação.
O que diz a Prefeitura
A reportagem do JP procurou a Prefeitura, que em nota, disse: "A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que será feita a manutenção e pintura dos bancos - entretanto, já está na programação a compra de novos bancos e substituição. Quanto à calçada, está inserida na programação para processo de contratação do serviço de manutenção".