A resposta passa menos pela moral e mais pelo volume do som. A legislação brasileira não criminaliza relações sexuais no interior da residência, mas estabelece regras claras para evitar perturbação do sossego coletivo.

A convivência em condomínios costuma esbarrar em um ponto sensível: o limite entre a liberdade dentro de casa e o direito ao sossego dos vizinhos. Casos recentes que ganharam repercussão nas redes sociais reacenderam a discussão sobre barulhos de natureza íntima e levantaram uma dúvida comum: gemidos altos dentro do apartamento podem gerar punição?

A Constituição Federal assegura a inviolabilidade da intimidade e da vida privada. Isso significa que ninguém pode ser impedido de manter relações íntimas em casa, independentemente do horário ou da natureza do relacionamento. A prática, por si só, não configura crime nem infração.

O conflito surge quando o som ultrapassa limites considerados razoáveis. Gritos, gemidos ou qualquer ruído intenso e repetitivo podem ser enquadrados como perturbação do sossego, uma contravenção penal prevista na Lei das Contravenções Penais. A norma pune quem incomoda a tranquilidade alheia com sons excessivos, ainda que venham de dentro da própria residência.

No ambiente condominial, o Código Civil reforça essa obrigação ao determinar que o morador não utilize sua unidade de forma prejudicial ao sossego, à segurança ou à saúde dos demais.

Multa é legal?