O ar-condicionado deixou de ser luxo e se tornou item essencial em muitas casas brasileiras, especialmente durante ondas de calor cada vez mais frequentes. O problema é que o aparelho pode responder por até 40% do consumo de energia residencial nos meses mais quentes, dependendo do modelo, da potência e do tempo de uso. Ainda assim, especialistas garantem: com decisões certas, é possível manter o conforto térmico sem sustos na conta de luz.

Segundo Romenig Magalhães, especialista em pesquisa e desenvolvimento da Gree — maior fabricante mundial de ar-condicionado —, o segredo está na combinação entre tecnologia, manutenção e hábitos de uso, fatores que fazem grande diferença no consumo mensal.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Tecnologia faz diferença no consumo