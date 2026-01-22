O Tribunal Superior do Trabalho (TST) confirmou a condenação da rede de lojas Havan ao pagamento de indenização por danos morais a uma ex-funcionária demitida pouco tempo depois de atuar como testemunha em um processo trabalhista. O caso ocorreu na unidade de Praia Grande, no litoral de São Paulo, e terminou com a fixação de R$ 10 mil em favor da trabalhadora.

A decisão foi tomada pela 2ª Turma do TST, que rejeitou o recurso apresentado pela empresa e manteve os entendimentos adotados nas instâncias anteriores. A relatoria ficou a cargo da ministra Liana Chaib, que considerou não haver motivos para reverter as conclusões já estabelecidas pela Justiça do Trabalho.

Indícios de dispensa discriminatória