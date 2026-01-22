22 de janeiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

PREVISÃO DO TEMPO

Após frio atípico, temperaturas devem subir em Piracicaba; VEJA

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Também há previsão de pancadas de chuva nos próximos dias. As chuvas devem ocorrer de forma isolada e podem provocar variações no clima
Piracicaba teve, nesta quarta-feira (21), o dia mais frio de 2026 até agora. Mesmo em pleno verão, as temperaturas ficaram abaixo do que vinha sendo registrado na cidade. A máxima não passou dos 26°C, enquanto a mínima chegou a 14°C, principalmente nas primeiras horas da manhã.

A queda nos termômetros chamou a atenção dos moradores e marcou um contraste com os dias anteriores, que vinham sendo mais quentes. Ao longo do dia, o clima permaneceu mais ameno, com sensação térmica diferente do padrão comum para esta época do ano.

De acordo com a previsão do tempo, a tendência é de elevação gradual das temperaturas a partir deste fim de semana. Ainda assim, o calor não deve ser intenso: as máximas previstas não devem ultrapassar os 29°C.

Também há previsão de pancadas de chuva nos próximos dias. As chuvas devem ocorrer de forma isolada e podem provocar variações no clima, com períodos de sol intercalados com aumento de nebulosidade, especialmente no fim das tardes e à noite.

