Piracicaba teve, nesta quarta-feira (21), o dia mais frio de 2026 até agora. Mesmo em pleno verão, as temperaturas ficaram abaixo do que vinha sendo registrado na cidade. A máxima não passou dos 26°C, enquanto a mínima chegou a 14°C, principalmente nas primeiras horas da manhã.
Saiba Mais:
- VÍDEO: Praça da Santa Cruz está abandonada, dizem moradores
- Passeio de boia promete movimentar Piracicaba neste domingo; VEJA
A queda nos termômetros chamou a atenção dos moradores e marcou um contraste com os dias anteriores, que vinham sendo mais quentes. Ao longo do dia, o clima permaneceu mais ameno, com sensação térmica diferente do padrão comum para esta época do ano.
De acordo com a previsão do tempo, a tendência é de elevação gradual das temperaturas a partir deste fim de semana. Ainda assim, o calor não deve ser intenso: as máximas previstas não devem ultrapassar os 29°C.
Também há previsão de pancadas de chuva nos próximos dias. As chuvas devem ocorrer de forma isolada e podem provocar variações no clima, com períodos de sol intercalados com aumento de nebulosidade, especialmente no fim das tardes e à noite.