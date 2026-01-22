Piracicaba teve, nesta quarta-feira (21), o dia mais frio de 2026 até agora. Mesmo em pleno verão, as temperaturas ficaram abaixo do que vinha sendo registrado na cidade. A máxima não passou dos 26°C, enquanto a mínima chegou a 14°C, principalmente nas primeiras horas da manhã.

A queda nos termômetros chamou a atenção dos moradores e marcou um contraste com os dias anteriores, que vinham sendo mais quentes. Ao longo do dia, o clima permaneceu mais ameno, com sensação térmica diferente do padrão comum para esta época do ano.