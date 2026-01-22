Um minidocumentário produzido pelo projeto socioambiental “Corredor Caipira: Conectando Paisagens e Pessoas” aborda a exposição Corredor de Humor Caipira, realizada no segundo semestre de 2025, no Engenho Central, em parceria com o Salão Internacional de Humor de Piracicaba. O material audiovisual já está disponível no canal oficial do projeto no YouTube.
A exposição integrou a programação oficial do 52º Salão Internacional de Humor de Piracicaba, promovido pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e pelo Cedhu (Centro Nacional de Documentação, Pesquisa e Divulgação do Humor Gráfico).
Exposição reuniu artistas de todo o país
Produzida por Jessica Lane e Grégory Antony, integrantes da equipe de comunicação do Corredor Caipira, a obra audiovisual resgata a mostra que apresentou 44 desenhos e ilustrações de artistas de diferentes regiões do Brasil. A exposição ficou aberta ao público entre 6 de setembro e 2 de novembro de 2025.
As obras foram selecionadas por um júri especializado, a partir de um concurso homônimo, que recebeu 111 trabalhos de 50 artistas. O edital propôs reflexões sobre a questão socioambiental, a relação entre cultura e meio ambiente e o vínculo entre o ser humano e a natureza, com ou sem viés crítico, incentivando transformações por meio da arte.
Humor gráfico como ferramenta de reflexão
Além de imagens das obras selecionadas e do próprio Engenho Central — um dos espaços mais emblemáticos de Piracicaba —, o minidocumentário reúne depoimentos de artistas, organizadores e visitantes. Entre eles estão Eder Santos, um dos artistas premiados; Rafael Bitencourt e Henrique Campos, membros do Corredor Caipira; o diretor do Salão, Junior Kadeshi; e a visitante Renata Rodrigues de Souza.
“Em mais de 50 anos de história, o Salão tem abordado, ao longo do tempo, temas de importância mundial, mobilizando a sociedade por meio do pensamento crítico e da arte”, afirma Junior Kadeshi.
Para Rafael Bitencourt, coordenador de comunicação do projeto, o humor gráfico tem papel fundamental nesse processo. “Costumo dizer que o humor é a forma mais sofisticada de crítica. O Salão de Humor se consolidou como uma vitrine do que acontece no mundo, ao trazer à tona as mazelas do planeta. Essa parceria ampliou ainda mais o alcance da discussão socioambiental”, destaca.
O secretário municipal de Cultura, Carlos Beltrame, também ressalta a relevância da iniciativa. “O Salão Internacional de Humor é um patrimônio cultural de Piracicaba e símbolo do nosso compromisso com a criatividade. Ele reforça o papel do humor gráfico como linguagem de transformação”, afirma.
O projeto Corredor Caipira é realizado pela Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz (Fealq) e pelo Nace-Pteca, da Esalq/USP, com patrocínio da Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental.