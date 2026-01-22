A temporada do MovimentAr – Férias na Praça chega ao fim neste domingo (25), com uma manhã repleta de atividades esportivas, recreativas e culturais gratuitas na praça José Bonifácio, no centro de Piracicaba. A programação acontece das 9h às 12h e é aberta ao público de todas as idades.
A iniciativa é da Prefeitura de Piracicaba, por meio das secretarias municipais de Turismo, Cultura e Esportes, com apoio do Sesc. O projeto teve início em janeiro, com edições realizadas nos dias 11 e 18, reunindo moradores e visitantes em vivências ao ar livre.
VEJA MAIS:
- 'O agente secreto' recebe 4 indicações ao Oscar; VEJA
- Marty Supreme, com Timothée Chalamet, estreia em Piracicaba
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Durante o evento, o público poderá participar de aulas de ginástica, pilates e condicionamento físico, além de aproveitar jogos de tabuleiro, com opções para iniciantes e jogadores mais experientes. A programação cultural inclui o espetáculo Kombi no Circo – Palhaços Tampa Panela, das 10h às 11h, contação de histórias com Carmelina de Toledo Piza, das 10h30 às 11h, e a apresentação do Dio Jazz, que circula pelo espaço em formato itinerante.
“Este é o último domingo desta temporada. Convidamos todos a participarem, tanto quem já esteve conosco quanto quem ainda não conhece a nossa programação. Planejamos, estrategicamente, atividades para todas as idades, para que as pessoas comecem o domingo ao ar livre, ativos e de maneira divertida”, destacou a secretária municipal de Turismo, Clarissa Quiararia.
Como parceiro do evento, o Sesc promove atividades que incentivam a troca das telas digitais por momentos de convivência ao ar livre, com brincadeiras e socialização por meio de badminton, corda, petecas, fitas e arcos.
Criado em 2025 pela Secretaria de Turismo, o MovimentAr é um programa itinerante e multifacetado, pensado para estimular a ocupação de diferentes espaços públicos da cidade. O destaque para o “Ar” no nome faz referência às atividades ao ar livre e também ao dialeto piracicabano, reconhecido como patrimônio imaterial do município.
Programação esportiva
- 9h – Ginástica
- 9h45 – Pilates
- 10h30 – Condicionamento físico
- 11h15 – Pilates
Programação cultural
- 10h às 11h – Kombi no Circo – Palhaços Tampa Panela
- 10h às 11h – Contação de histórias, com Carmelina de Toledo Piza
- Dio Jazz – apresentação itinerante
SERVIÇO
MovimentAr – Férias na Praça
- Data: Domingo, 25 de janeiro, das 9h às 12h
- Local: Praça José Bonifácio – Centro de Piracicaba
- Entrada gratuita