A iniciativa é da Prefeitura de Piracicaba, por meio das secretarias municipais de Turismo, Cultura e Esportes, com apoio do Sesc. O projeto teve início em janeiro, com edições realizadas nos dias 11 e 18, reunindo moradores e visitantes em vivências ao ar livre.

A temporada do MovimentAr – Férias na Praça chega ao fim neste domingo (25), com uma manhã repleta de atividades esportivas, recreativas e culturais gratuitas na praça José Bonifácio, no centro de Piracicaba. A programação acontece das 9h às 12h e é aberta ao público de todas as idades.

Durante o evento, o público poderá participar de aulas de ginástica, pilates e condicionamento físico, além de aproveitar jogos de tabuleiro, com opções para iniciantes e jogadores mais experientes. A programação cultural inclui o espetáculo Kombi no Circo – Palhaços Tampa Panela, das 10h às 11h, contação de histórias com Carmelina de Toledo Piza, das 10h30 às 11h, e a apresentação do Dio Jazz, que circula pelo espaço em formato itinerante.

“Este é o último domingo desta temporada. Convidamos todos a participarem, tanto quem já esteve conosco quanto quem ainda não conhece a nossa programação. Planejamos, estrategicamente, atividades para todas as idades, para que as pessoas comecem o domingo ao ar livre, ativos e de maneira divertida”, destacou a secretária municipal de Turismo, Clarissa Quiararia.

Como parceiro do evento, o Sesc promove atividades que incentivam a troca das telas digitais por momentos de convivência ao ar livre, com brincadeiras e socialização por meio de badminton, corda, petecas, fitas e arcos.