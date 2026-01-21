Entre os alvos da medida estão as canetas à base de tirzepatida das marcas Synedica e TG, além de produtos que alegam conter retatrutida — substância que ainda não tem autorização para uso comercial no Brasil.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) apertou o cerco contra produtos para emagrecimento vendidos de forma irregular no país. Em decisão publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira (21), o órgão determinou a proibição total de fabricação, importação, comercialização, distribuição, propaganda e uso de canetas emagrecedoras sem registro, conhecidas popularmente como “canetas do Paraguai”.

Segundo a Anvisa, nenhum dos produtos citados possui registro sanitário no país. Isso significa que não passaram por avaliação oficial de segurança, eficácia e qualidade, etapas obrigatórias para qualquer medicamento vendido legalmente no Brasil.

A agência destaca que a ausência desse controle expõe o consumidor a riscos desconhecidos, como efeitos adversos graves, dosagem incorreta e até a presença de substâncias não declaradas na composição.

Venda pelas redes sociais chamou atenção

As investigações apontaram que as canetas eram amplamente divulgadas em redes sociais, muitas vezes com promessas rápidas de perda de peso e sem exigência de prescrição médica. Os anúncios, feitos por perfis e vendedores não autorizados, contribuíram para a popularização do termo “canetas do Paraguai”, associado à entrada irregular desses produtos no país.