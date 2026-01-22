A programação teve início na quinta-feira (22), com a exibição de O Menino e o Mundo. A animação acompanhou a trajetória de um garoto marcado pela ausência do pai, que parte em busca de trabalho na cidade grande. Movido pela saudade, o menino deixa a aldeia onde vive e embarca em uma jornada por um universo fantástico, povoado por máquinas-bichos e personagens inusitados, ao mesmo tempo em que se depara com uma realidade dura, marcada pela desigualdade social e pela exploração do trabalho.

O Museu da Imagem e do Som de Piracicaba (MISP) e a Biblioteca Pública Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto promovem o projeto Cineteca, que apresenta sessões gratuitas de curtas-metragens e animações em quatro datas, sempre às 16h, na Biblioteca Municipal, no Centro da cidade.

No sábado (24), o público confere Garoto Cósmico, animação que apresenta Cósmico, Luna e Maninho, três crianças que vivem em um futuro altamente programado. Ao tentarem acumular pontos para obter bônus escolares, os amigos acabam se perdendo no espaço e iniciam uma jornada por um universo infinito, que valoriza a liberdade, a imaginação e a criatividade.

Já na próxima quinta-feira (29), será exibida a Turma do Folclore, produção que reúne personagens tradicionais do imaginário popular brasileiro, como Saci, Curupira e Iara. De forma lúdica, os episódios abordam valores culturais e temas relacionados à preservação ambiental e à sustentabilidade.

Encerrando a programação, no dia 02 de fevereiro, o projeto apresenta três curtas-metragens: Ernesto no País do Futebol, que retrata as emoções de um argentino vivendo no Brasil durante o período da Copa do Mundo; Naiá e a Lua, que conta a história de uma menina encantada pela Lua após ouvir de uma anciã de sua aldeia a narrativa sobre o surgimento das estrelas no céu; e Bá, que acompanha Bruno lidando com transformações em sua casa e na relação com sua avó, chamada carinhosamente de Bá.