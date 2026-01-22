A criação do Cadastro Imobiliário Brasileiro (CIB), conhecido como “CPF dos imóveis”, começa a mudar de forma silenciosa a relação entre proprietários e o fisco. Embora o novo sistema não institua impostos nem altere alíquotas, especialistas apontam que ele pode elevar significativamente o valor final de tributos já existentes ao tornar mais precisa a base de cálculo utilizada pelos governos.

Na prática, o impacto não está no percentual cobrado, mas no valor real do imóvel que passa a ser considerado para fins tributários.

O que é o CPF dos imóveis

O CIB funciona como um identificador nacional único para cada imóvel, reunindo informações que antes estavam espalhadas entre cartórios, prefeituras e órgãos federais. Dados como matrícula, localização, histórico de transações, valor declarado no Imposto de Renda e cobrança de IPTU passam a integrar um único banco de dados.