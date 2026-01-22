Quinze vereadores apresentaram à Prefeitura de Piracicaba a Indicação nº 421/2026, que propõe a realização de um estudo técnico para avaliar a implantação do Programa de Recuperação Fiscal (Refis) no município. A proposta foi encaminhada ao prefeito Helinho Zanatta (PSD).

O Refis permite que pessoas físicas e jurídicas renegociem débitos tributários e não tributários em atraso com o poder público. De acordo com o texto da indicação, a medida pode abranger dívidas inscritas em Dívida Ativa ou que já estejam sendo cobradas judicialmente pela Prefeitura e pelo Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae).