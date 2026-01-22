O filme brasileiro O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, foi indicado a quatro categorias do Oscar 2026. Com isso, a produção iguala o número de indicações alcançado por Cidade de Deus na edição de 2004 da premiação.

A cerimônia de entrega do Oscar está marcada para o dia 15 de março, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O evento será apresentado pelo comediante Conan O’Brien, que retorna ao comando da premiação pelo segundo ano consecutivo, na 98ª edição.

Enredo do filme

Em O Agente Secreto, Wagner Moura interpreta Marcelo, um professor que chega a Recife em 1977 após deixar São Paulo devido a ameaças. O personagem busca reencontrar o filho enquanto se adapta à nova cidade.

Ambientado durante o período da ditadura militar, o filme acompanha a trajetória do protagonista em meio a situações de vigilância e perseguição. A narrativa utiliza espaços urbanos e eventos populares como pano de fundo para o desenvolvimento da história, combinando elementos de drama familiar e suspense.