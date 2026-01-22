De acordo com a Anvisa, os medicamentos estavam sendo vendidos sem registro sanitário, divulgados amplamente nas redes sociais e comercializados sem autorização legal no Brasil. A agência alerta que o uso desses produtos irregulares pode representar sérios riscos à saúde, já que não há garantia sobre procedência, armazenamento, dosagem e segurança.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu a comercialização e determinou a apreensão das canetas de tirzepatida das marcas Synedica e TG, produtos que ficaram popularmente conhecidos nas redes sociais como “canetas do Paraguai”. A decisão também se estende à retatrutida, independentemente da marca.

Atualmente, a única tirzepatida autorizada para comercialização no país é o Mounjaro, aplicado por meio de caneta de uso semanal. Estudos clínicos indicam que o medicamento pode promover redução superior a 20% do peso corporal, com resultados observados em aproximadamente 36 semanas, o que o coloca entre os tratamentos mais eficazes disponíveis para emagrecimento.

A tirzepatida atua no organismo imitando a ação de dois hormônios naturais:

o GIP, que estimula a liberação de insulina e ajuda a reduzir o apetite, e o GLP-1, responsável por retardar o esvaziamento do estômago e aumentar a sensação de saciedade. Em comparações clínicas, o princípio ativo apresentou desempenho superior a outros medicamentos da mesma classe, como o Ozempic, tanto no controle glicêmico quanto na perda de peso.

Além da tirzepatida, seguem autorizados no Brasil medicamentos à base de semaglutida e liraglutida, amplamente utilizados no tratamento da obesidade. A semaglutida é aplicada semanalmente e está presente em medicamentos como Wegovy, Ozempic e também na versão oral Rybelsus. Já a liraglutida, de aplicação diária, é encontrada em medicamentos como Saxenda e Victoza.