JP1 - Sampi Piracicaba
INSS

Sistema Meu INSS enfrenta três dias seguidos de instabilidade

Por Gabriele C. Sanches |
| Tempo de leitura: 1 min
gov

Meu INSS enfrenta terceiro dia seguido de instabilidade e usuários reclamam

Usuários do Meu INSS voltaram a relatar dificuldades de acesso ao site e ao aplicativo nesta quarta-feira (21), marcando o terceiro dia consecutivo de falhas nas plataformas digitais do governo federal. As reclamações se espalharam rapidamente pelas redes sociais, envolvendo erros no login e páginas que não carregam.

De acordo com o Downdetector, serviço que acompanha a estabilidade de sistemas online, mais de 100 notificações de erro haviam sido registradas até as 10h da manhã.

Além das falhas pontuais, o governo informou que os serviços do Meu INSS, incluindo o site, o aplicativo e a Central 135, passarão por indisponibilidade programada entre as 19h do dia 27 e o dia 31 de janeiro.

Em nota, a Dataprev, responsável pela infraestrutura tecnológica do INSS, explicou que a instabilidade foi provocada por um aumento atípico no volume de acessos.

Entre os fatores apontados estão:

O reajuste do salário mínimo, que elevou a busca pela consulta da margem para empréstimos consignados;

O crescimento no número de desbloqueios de empréstimos após a virada da folha de pagamento, processo que agora exige biometria, conforme regras em vigor desde novembro;

A concentração de acessos após o anúncio de manutenções programadas nos sistemas.

Segundo a Dataprev, equipes técnicas estão adotando medidas para reduzir os impactos, como a redistribuição do tráfego. Somente na segunda-feira foram emitidos mais de 864 mil extratos de benefícios, número que ultrapassou 1 milhão na terça-feira.

