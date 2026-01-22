Meu INSS enfrenta terceiro dia seguido de instabilidade e usuários reclamam
Usuários do Meu INSS voltaram a relatar dificuldades de acesso ao site e ao aplicativo nesta quarta-feira (21), marcando o terceiro dia consecutivo de falhas nas plataformas digitais do governo federal. As reclamações se espalharam rapidamente pelas redes sociais, envolvendo erros no login e páginas que não carregam.
De acordo com o Downdetector, serviço que acompanha a estabilidade de sistemas online, mais de 100 notificações de erro haviam sido registradas até as 10h da manhã.
Além das falhas pontuais, o governo informou que os serviços do Meu INSS, incluindo o site, o aplicativo e a Central 135, passarão por indisponibilidade programada entre as 19h do dia 27 e o dia 31 de janeiro.
Em nota, a Dataprev, responsável pela infraestrutura tecnológica do INSS, explicou que a instabilidade foi provocada por um aumento atípico no volume de acessos.
Entre os fatores apontados estão:
O reajuste do salário mínimo, que elevou a busca pela consulta da margem para empréstimos consignados;
O crescimento no número de desbloqueios de empréstimos após a virada da folha de pagamento, processo que agora exige biometria, conforme regras em vigor desde novembro;
A concentração de acessos após o anúncio de manutenções programadas nos sistemas.
Segundo a Dataprev, equipes técnicas estão adotando medidas para reduzir os impactos, como a redistribuição do tráfego. Somente na segunda-feira foram emitidos mais de 864 mil extratos de benefícios, número que ultrapassou 1 milhão na terça-feira.