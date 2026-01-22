Meu INSS enfrenta terceiro dia seguido de instabilidade e usuários reclamam

Usuários do Meu INSS voltaram a relatar dificuldades de acesso ao site e ao aplicativo nesta quarta-feira (21), marcando o terceiro dia consecutivo de falhas nas plataformas digitais do governo federal. As reclamações se espalharam rapidamente pelas redes sociais, envolvendo erros no login e páginas que não carregam.

De acordo com o Downdetector, serviço que acompanha a estabilidade de sistemas online, mais de 100 notificações de erro haviam sido registradas até as 10h da manhã.