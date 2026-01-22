Segundo familiares, Clinton começou a sentir fortes dores abdominais e procurou inicialmente a UPA Norte, onde teria recebido alta após diagnósticos considerados preliminares, como gases, cólica renal e prisão de ventre. Com a persistência das dores, ele retornou à mesma unidade e também passou pela UPA Santo Antônio, sendo novamente medicado e liberado.

O professor norte-americano Clinton Ernest Craddock, de 43 anos, morreu na noite de domingo, 18 de janeiro de 2026, na Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto, após buscar atendimento médico por quatro dias consecutivos em unidades de pronto atendimento (UPAs) do município.

De acordo com a família, o quadro clínico se agravou nos dias seguintes. Clinton passou a apresentar vômitos intensos, incluindo vômitos fecaloides, sintoma geralmente associado a obstruções intestinais graves. Diante da piora, ele voltou a procurar atendimento e, desta vez, permaneceu em observação antes de ser transferido em estado grave para a Santa Casa.

No hospital, exames identificaram um quadro de apendicite com perfuração, acompanhado de infecção generalizada na cavidade abdominal (sepse). O professor foi submetido a uma cirurgia de emergência e encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas não resistiu às complicações e morreu na noite de domingo.

A morte causou comoção em São José do Rio Preto, onde Clinton era conhecido por atuar como professor de idiomas, especialmente no ensino da língua inglesa. Natural do estado de Kentucky, nos Estados Unidos, ele vivia há vários anos no município paulista.