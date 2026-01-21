Alex Lazaro Barbosa, técnico de Segurança do Trabalho do Semae e um dos responsáveis pela coordenação do simulado, destacou que esse treinamento é rotina junto aos operadores de tratamento de água. “Em caso de vazamento de cloro, que é um produto químico muito perigoso, até letal, precisamos estar com esse plano de emergência pronto para mitigar a situação e não tenha nenhum dano, nem pessoal, ao Semae, nem para a comunidade”, afirmou.

Com objetivo de aperfeiçoar os procedimentos de segurança e preparar as equipes para atuação em eventuais situações de emergência, o Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto) de Piracicaba realizou ontem (21), um simulado interno do Plano de Ação de Emergência (PAE) para Cloro na ETA Capim Fino. A ação integra o programa anual de capacitação da autarquia onde o treinamento é controlado, não utiliza cloro real, não oferece risco aos servidores ou à população e não gera impacto no abastecimento de água da cidade. Participaram da ação as equipes da ETA, Sesmt (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho), servidores do setor Operacional, Central 115 e PGR (Programa de Gerenciamento de Risco).

O PAE é uma exigência do PGR (Programa de Gerenciamento de Risco) do Semae e que segue todas as orientações da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo). “Todos os operadores passam, pelo menos, por dois treinamentos deste por ano. Nessa unidade, nós nunca tivemos vazamento de cloro de grande proporção, mas apesar da nossa manutenção preventiva e cumprimento das normas técnicas, o risco ainda existe, por isso sempre esse treinamento, pois isso é para a segurança de todos”, completou Alex.

Valdir Scopin, operador de tratamento de água ETA Capim Fino, é um dos responsáveis pelas ações de contenção em caso de emergências, e explicou como é realizado a ação. “Quando identificamos o vazamento a primeira coisa é soar o alarme para evacuação total. Depois, nós responsáveis pela contenção, colocamos os EPIs, como roupa, calçado, luvas e máscara especiais, além dos cilindros de oxigênio – para não inalar o gás. Em seguida, vamos averiguar onde estão os pontos de vazamento e fazer o combate de acordo com sua proporção”.

Scopin lembrou que a contenção sempre é feita por, pelo menos, dois operadores com treinamento e ferramentas especiais. “A importância deste treinamento e do nosso trabalho é preservar a vida e segurança dos trabalhadores e evitar qualquer tipo de problema no abastecimento de água na cidade”.