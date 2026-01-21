Um visitante inesperado transformou uma noite tranquila em momentos de susto e correria em Piracicaba. No último domingo (18), moradores de um apartamento na região do Morumbi viveram cenas de tensão após um morcego invadir um dos quartos do imóvel, mesmo com a presença de tela de segurança.
Segundo relatos, o animal passou a fazer voos rasantes dentro do cômodo, assustando a família, que precisou isolar o ambiente. O Corpo de Bombeiros foi acionado pelo telefone 193, mas informou que não realiza a retirada desse tipo de animal. A orientação inicial — de tentar remover o morcego com um pano — foi descartada pelos moradores por representar risco à saúde, já que o contato direto sem proteção não é recomendado.
Diante da situação, o quarto foi mantido fechado até a manhã seguinte. Na segunda-feira (19), o Centro de Controle de Zoonoses foi acionado e enviou prontamente uma equipe ao local. Após uma busca minuciosa, o morcego foi localizado e capturado com segurança. O animal será submetido a exames para avaliação de seu estado de saúde.
Como não houve contato direto entre o morcego e os moradores, a vacinação humana contra a raiva, a princípio, não será necessária. No entanto, por medida preventiva, o cachorro da família receberá a dose da vacina antirrábica.
O que fazer ao encontrar um morcego em casa?
O educador pedagógico do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Márcio Ermida, explica que morcegos urbanos não são agressivos, mas podem morder ao se sentirem ameaçados.“Os morcegos não têm o hábito de permanecer no solo. Quando são encontrados caídos, vivos ou mortos, podem estar doentes. Nessas condições, há risco de mordidas acidentais em animais domésticos ou em pessoas que tentem manuseá-los sem proteção”, alerta.
A Secretaria de Saúde reforça que mantém vacinação antirrábica permanente para cães e gatos — especialmente aqueles que tiveram contato com morcegos — na sede do CCZ, localizada na rua Dionízio Dal Picolo, próximo ao número 39, no bairro Jupiá. O serviço funciona durante todo o ano.
Além disso, o CCZ está preparado para realizar ações de bloqueio e controle, caso seja confirmado algum caso de raiva em animais, seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde e do Governo do Estado de São Paulo.
Atenção, tutores
A vacinação antirrábica anual de cães e gatos é fundamental. A raiva é uma doença grave, letal e sem cura, e a imunização é a única forma eficaz de prevenção.
A Secretaria Municipal de Saúde orienta que, ao encontrar morcegos caídos — vivos ou mortos —, a população não tente tocá-los. O correto é entrar em contato com o CCZ para receber orientações adequadas.
O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) atende de segunda a sexta-feira: das 7h às 16h. Aos sábados, o atendimento é das 7h às 13h. O telefone é (19) 3427-3008.