Um visitante inesperado transformou uma noite tranquila em momentos de susto e correria em Piracicaba. No último domingo (18), moradores de um apartamento na região do Morumbi viveram cenas de tensão após um morcego invadir um dos quartos do imóvel, mesmo com a presença de tela de segurança.

Segundo relatos, o animal passou a fazer voos rasantes dentro do cômodo, assustando a família, que precisou isolar o ambiente. O Corpo de Bombeiros foi acionado pelo telefone 193, mas informou que não realiza a retirada desse tipo de animal. A orientação inicial — de tentar remover o morcego com um pano — foi descartada pelos moradores por representar risco à saúde, já que o contato direto sem proteção não é recomendado.

