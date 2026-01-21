Segundo informações de familiares, o medicamento foi comprado sem prescrição médica e sem acompanhamento profissional. O produto teria origem no Paraguai. Após a aplicação, a mulher apresentou dores abdominais e, dias depois, passou a ter complicações neurológicas, evoluindo para um quadro de paralisia.

Uma mulher de 42 anos está internada em um hospital de Belo Horizonte desde dezembro após utilizar uma injeção para emagrecimento adquirida de forma irregular. A paciente foi identificada como Kellen Oliveira Bretas Antunes.

A substância utilizada é conhecida como Lipoless. O produto não possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Ele é divulgado como similar à tirzepatida, princípio ativo presente em medicamentos indicados para tratamento de diabetes e também utilizados para perda de peso.

De acordo com a Anvisa, o Lipoless entra no país por meio de contrabando e é comercializado de maneira irregular, geralmente em canetas ou ampolas. O órgão destaca que esses produtos não passam por avaliação sanitária e não têm autorização para fabricação, venda, importação ou divulgação no Brasil.

Em novembro, a Anvisa determinou a suspensão da circulação de diversas canetas emagrecedoras anunciadas na internet sem registro no país. Entre os itens citados estão Lipoless, Lipoless Éticos, T.G. 5, Tirzazep Royal Pharmaceuticals e T.G. Indufar. A agência informou que a medida foi motivada pela oferta desses produtos em redes sociais e plataformas digitais, prática proibida para medicamentos.