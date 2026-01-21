Veterinários e profissionais da área pet alertam que pequenas mudanças na rotina fazem toda a diferença para atravessar os dias mais quentes com segurança e bem-estar.

As ondas de calor típicas do verão vão além do desconforto humano e representam um risco real para cães e gatos. Com mecanismos diferentes de regulação térmica, os animais de estimação podem sofrer rapidamente com superaquecimento e desidratação se não receberem os cuidados adequados.

Ao contrário das pessoas, os pets não transpiram. A principal forma de eliminar o calor corporal é por meio da respiração. O excesso de ofegação costuma ser o sinal mais evidente, mas não é o único.

Entre os comportamentos comuns estão procurar superfícies frias, deitar com o abdômen encostado no chão, cavar recipientes com água ou permanecer próximo a locais úmidos. Esses sinais indicam que o animal está tentando reduzir a temperatura do corpo.

Hidratação vai além do pote cheio

Manter água limpa e fresca sempre disponível é fundamental, mas a forma como ela é oferecida também merece atenção. O ideal é renovar a água várias vezes ao dia e evitar recipientes muito cheios, especialmente após passeios ou momentos de excitação.