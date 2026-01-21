Atualmente, cerca de 50 gatos vivem na Divisão, sendo 15 deles disponíveis para adoção. A gatificação é considerada uma importante estratégia de enriquecimento ambiental, pois respeita o comportamento natural dos felinos, que gostam de explorar, escalar e observar o ambiente a partir de locais elevados.

A Divisão de Proteção Animal da Prefeitura de Piracicaba implantou um novo espaço gatificado para os gatos acolhidos no local, com o objetivo de promover mais bem-estar e qualidade de vida aos animais. O ambiente conta com prateleiras em diferentes alturas, caixas fixadas nas paredes e um circuito de caminhada integrado, formando um playground vertical.

O circuito integrado às prateleiras incentiva a atividade física constante, enquanto as caixas instaladas nas paredes funcionam como abrigos e pontos de descanso. Esses espaços oferecem sensação de proteção, o que contribui para a redução do estresse e da ansiedade dos animais.

Segundo o gerente da Divisão de Proteção Animal, o médico veterinário Maurício Etechebere, o impacto do novo espaço vai além do físico. “Esse tipo de ambiente deixa o gato mais ativo, seguro e confiante. Quando ele consegue expressar seus comportamentos naturais, o nível de estresse diminui”, destacou.

Socialização e cuidado diário

Etechebere também ressaltou que a gatificação auxilia na socialização dos gatos, tanto entre si quanto com os humanos. “Criar um espaço de entretenimento, segurança e conforto é fundamental para a socialização dos felinos, que reforçamos, ainda, com a escovação diária. Todo esse carinho é essencial para o bom convívio desses animais”, completou.

Adoção responsável