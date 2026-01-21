Embora não se trate de pensão alimentícia nos moldes tradicionais, a decisão evidencia como acordos amigáveis podem ampliar o alcance das responsabilidades assumidas entre ex-cônjuges — inclusive quando envolvem animais de estimação.

Um divórcio consensual na Turquia acabou chamando atenção internacional ao incluir uma cláusula pouco comum: o pagamento de uma pensão destinada exclusivamente aos gatos do ex-casal. O acordo, validado por um tribunal de Família em Istambul, estabelece um compromisso financeiro estruturado, com valor definido, correção anual e prazo máximo de vigência.

Após dois anos de casamento, o casal optou por encerrar a união sem disputa judicial. No termo homologado, ficou definido que os dois gatos permaneceriam sob os cuidados da ex-esposa, enquanto o homem assumiria a obrigação de arcar com parte dos custos dos animais.

O valor acertado foi de 10 mil liras turcas a cada três meses, o equivalente a cerca de R$ 1,3 mil. O montante deverá ser utilizado para despesas como alimentação, cuidados veterinários, medicamentos e vacinas.

Correção anual e prazo definido

O acordo vai além do valor fixo. A quantia será reajustada anualmente com base em índices oficiais de inflação do país, como o CPI (Índice de Preços ao Consumidor), amplamente utilizado em contratos e ajustes financeiros na Turquia. Para contextualizar, a inflação anual medida pelo CPI superava 30% no fim de 2025, segundo dados oficiais.