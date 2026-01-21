Após a conclusão das obras de reforma, a Unidade de Saúde da Família (USF) São José volta a atender a população em seu endereço original a partir do dia 3 de fevereiro. A unidade está localizada na avenida Professor Demóstenes dos Santos, 1.233, no Jardim Conceição.

Para a realização da mudança, não haverá atendimento ao público nos dias 29 e 30 de janeiro. Até a retomada das atividades no prédio reformado, as consultas médicas, de enfermagem e a vacinação seguem sendo realizadas na rua Professor Mariano da Costa, 430, no antigo prédio do CAOF, a cerca de 600 metros da unidade. Já os atendimentos odontológicos acontecem na UBS Planalto, na rua Hercolino Mônaco, 180, no Jardim Planalto.