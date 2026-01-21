21 de janeiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

SAÚDE

USF São José reabre no endereço original a partir de 03/02

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação CCS

Após a conclusão das obras de reforma, a Unidade de Saúde da Família (USF) São José volta a atender a população em seu endereço original a partir do dia 3 de fevereiro. A unidade está localizada na avenida Professor Demóstenes dos Santos, 1.233, no Jardim Conceição.

Para a realização da mudança, não haverá atendimento ao público nos dias 29 e 30 de janeiro. Até a retomada das atividades no prédio reformado, as consultas médicas, de enfermagem e a vacinação seguem sendo realizadas na rua Professor Mariano da Costa, 430, no antigo prédio do CAOF, a cerca de 600 metros da unidade. Já os atendimentos odontológicos acontecem na UBS Planalto, na rua Hercolino Mônaco, 180, no Jardim Planalto.

As obras na USF São José incluíram a reforma completa dos sanitários, com adequação de acessibilidade nos banheiros da recepção, novo revestimento na cozinha e a construção de um novo abrigo de gás na área externa. Também foram realizados revestimentos cerâmicos nas salas de curativo, vacinação e odontologia, além da fachada.

O espaço passou ainda por troca de piso e da parte elétrica, melhorias na cobertura e pintura das áreas interna e externa, com o objetivo de oferecer mais conforto, segurança e melhores condições de atendimento aos usuários e profissionais da unidade.

