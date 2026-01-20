Tarja vermelha, preta ou amarela: o que as cores revelam sobre os remédios

As cores das tarjas nas embalagens de medicamentos costumam passar despercebidas por muitos consumidores ou ser vistas apenas como parte do design das caixas. No entanto, essa sinalização cumpre uma função essencial: indicar o nível de controle, os riscos envolvidos e as regras para a venda de cada remédio no Brasil.

O sistema é regulamentado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e serve como um guia rápido para farmacêuticos, profissionais de saúde e pacientes. Além de orientar o consumidor, as tarjas ajudam a evitar erros na dispensação, especialmente diante da grande quantidade de embalagens semelhantes nas prateleiras.