16 de janeiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
BBB 26

Henri Castelli deixa o BBB 26 após 2ª crise convulsiva; ENTENDA

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Rede Globo

Henri Castelli não seguirá na disputa do Big Brother Brasil 26. O ator precisou deixar o programa por orientação médica, após apresentar duas crises convulsivas ao longo desta semana, o que levou a equipe de saúde a recomendar seu afastamento imediato da competição.

O primeiro episódio aconteceu na manhã de terça-feira (14), durante a Prova do Líder, quando a dinâmica foi interrompida para atendimento médico emergencial. Henri recebeu os primeiros cuidados ainda no Provódromo e, em seguida, foi encaminhado a um hospital para a realização de exames.

Mesmo após os resultados iniciais não indicarem alterações, o ator retornou à casa e, pouco tempo depois, sofreu uma nova crise convulsiva. Ele foi levado novamente ao hospital e permaneceu em observação. Diante da recorrência do quadro, os médicos decidiram que o participante não deveria continuar no programa, priorizando sua recuperação.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Anúncio oficial ao vivo

A saída foi comunicada pelo apresentador Tadeu Schmidt, durante a edição ao vivo do reality. Ele destacou que Henri está consciente e sendo acompanhado, mas reforçou que a saúde vem antes de qualquer disputa. O apresentador também lembrou que todos os participantes passam por exames rigorosos antes de entrar no BBB e contam com suporte médico 24 horas durante a temporada.

Trajetória na TV e passagem breve pelo reality

Com 47 anos, Henri Castelli é natural de São Bernardo do Campo (SP) e construiu uma carreira sólida na TV Globo, com papéis em novelas como Cobras & Lagartos, Caras & Bocas, Flor do Caribe e Sol Nascente. No BBB 26, o ator integrava o grupo Camarote e havia demonstrado entusiasmo com a experiência logo após a estreia.

Repercussão nas redes sociais

A saída precoce gerou comoção entre os fãs. Nas redes sociais, internautas deixaram mensagens de apoio e desejaram uma rápida recuperação ao ator, que agora segue focado exclusivamente em sua saúde.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários