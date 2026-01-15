Henri Castelli não seguirá na disputa do Big Brother Brasil 26. O ator precisou deixar o programa por orientação médica, após apresentar duas crises convulsivas ao longo desta semana, o que levou a equipe de saúde a recomendar seu afastamento imediato da competição.

O primeiro episódio aconteceu na manhã de terça-feira (14), durante a Prova do Líder, quando a dinâmica foi interrompida para atendimento médico emergencial. Henri recebeu os primeiros cuidados ainda no Provódromo e, em seguida, foi encaminhado a um hospital para a realização de exames.

Mesmo após os resultados iniciais não indicarem alterações, o ator retornou à casa e, pouco tempo depois, sofreu uma nova crise convulsiva. Ele foi levado novamente ao hospital e permaneceu em observação. Diante da recorrência do quadro, os médicos decidiram que o participante não deveria continuar no programa, priorizando sua recuperação.