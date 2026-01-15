Henri Castelli não seguirá na disputa do Big Brother Brasil 26. O ator precisou deixar o programa por orientação médica, após apresentar duas crises convulsivas ao longo desta semana, o que levou a equipe de saúde a recomendar seu afastamento imediato da competição.
O primeiro episódio aconteceu na manhã de terça-feira (14), durante a Prova do Líder, quando a dinâmica foi interrompida para atendimento médico emergencial. Henri recebeu os primeiros cuidados ainda no Provódromo e, em seguida, foi encaminhado a um hospital para a realização de exames.
Mesmo após os resultados iniciais não indicarem alterações, o ator retornou à casa e, pouco tempo depois, sofreu uma nova crise convulsiva. Ele foi levado novamente ao hospital e permaneceu em observação. Diante da recorrência do quadro, os médicos decidiram que o participante não deveria continuar no programa, priorizando sua recuperação.
Anúncio oficial ao vivo
A saída foi comunicada pelo apresentador Tadeu Schmidt, durante a edição ao vivo do reality. Ele destacou que Henri está consciente e sendo acompanhado, mas reforçou que a saúde vem antes de qualquer disputa. O apresentador também lembrou que todos os participantes passam por exames rigorosos antes de entrar no BBB e contam com suporte médico 24 horas durante a temporada.
Trajetória na TV e passagem breve pelo reality
Com 47 anos, Henri Castelli é natural de São Bernardo do Campo (SP) e construiu uma carreira sólida na TV Globo, com papéis em novelas como Cobras & Lagartos, Caras & Bocas, Flor do Caribe e Sol Nascente. No BBB 26, o ator integrava o grupo Camarote e havia demonstrado entusiasmo com a experiência logo após a estreia.
Repercussão nas redes sociais
A saída precoce gerou comoção entre os fãs. Nas redes sociais, internautas deixaram mensagens de apoio e desejaram uma rápida recuperação ao ator, que agora segue focado exclusivamente em sua saúde.