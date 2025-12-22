Situações inesperadas podem colocar a vida de cães e gatos em risco em poucos minutos. Acidentes, crises respiratórias, intoxicações e problemas causados pelo calor exigem reação rápida dos tutores. Ter informação confiável sobre primeiros socorros em pets ajuda a reduzir danos e aumenta as chances de recuperação até a chegada ao atendimento especializado.

Especialistas alertam que essas medidas são apenas temporárias e não substituem a avaliação clínica. Ainda assim, saber o que fazer — e o que evitar — pode ser decisivo.

Verão e altas temperaturas: um perigo silencioso