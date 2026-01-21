Com a medida, as operações do Will Bank são imediatamente interrompidas, e clientes passam a enfrentar restrições no acesso a contas, cartões e outros serviços financeiros.

O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da Will Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, conhecida no mercado como Will Bank. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira (21) e marca o encerramento definitivo das atividades da instituição, que integrava o conglomerado liderado pelo Banco Master, já liquidado no fim de 2025.

A partir da decretação da liquidação, os clientes ficam impedidos de movimentar valores, realizar pagamentos ou quitar faturas pelos canais tradicionais da instituição. Contas e cartões permanecem congelados até que o liquidante nomeado pelo Banco Central estabeleça os próximos procedimentos.

O BC informou que os direitos de clientes e credores serão analisados ao longo do processo, incluindo a verificação de valores a receber, eventuais ressarcimentos e a ordem de pagamento das obrigações.

Quebra no sistema de pagamentos acelerou decisão

O desfecho foi precipitado após o Banco Central identificar, na última segunda-feira (19), o descumprimento de obrigações da Will Financeira junto ao arranjo de pagamentos da Mastercard Brasil. Como consequência, a instituição teve sua participação bloqueada, o que inviabilizou operações básicas do dia a dia.