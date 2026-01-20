O fundo, denominado Arleen Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, era administrado pela Reag Investimentos, empresa que entrou recentemente na mira da Polícia Federal e teve sua liquidação decretada pelo Banco Central.

Um fundo de investimentos associado a operações que envolvem familiares do ministro do STF Dias Toffoli encerrou suas atividades após transferir R$ 33,9 milhões para uma offshore registrada em paraíso fiscal. A operação foi realizada por meio da entrega integral dos ativos a uma empresa sediada nas Ilhas Virgens Britânicas, onde não há transparência sobre os beneficiários finais.

A liquidação do fundo ocorreu em duas etapas, aprovadas em assembleias no fim de 2025. Na primeira decisão, tomada em novembro, os cotistas autorizaram a transferência de ativos avaliados em R$ 11,5 milhões, com cotas precificadas em pouco mais de R$ 1,50.

Cerca de um mês depois, uma nova assembleia redefiniu o valor das cotas, que passaram a ser avaliadas em R$ 679,13, representando uma valorização considerada fora do padrão de mercado. Com isso, o montante repassado à offshore saltou para R$ 33,9 milhões, já incluindo todos os ativos do fundo.

Offshore concentrou controle total

A beneficiária da operação foi a Egide I Holding, empresa criada em março de 2025 nas Ilhas Virgens Britânicas. Registros da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) indicam que a offshore era a única detentora das cotas do fundo, além de ter recebido valores acima das avaliações de mercado.