MELHOR AMIGO

Bem-Estar Animal resgata pets que estão disponíveis para adoção

Por Erivan Monteiro | erivan.monteiro@jpjornal.com.br
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Titan foi resgatado de uma comunidade de Piracicaba onde foi espancado com um pau
Titan foi resgatado de uma comunidade de Piracicaba onde foi espancado com um pau

A Divisão de Proteção e Bem-Estar Animal (Canil Municipal) recebeu nos últimos alguns animais resgatados, que já estão à disposição para adoção. Entre eles, alguns pitbulls. Atualmente, o Canil Municipal tem aproximadamente 100 animais, entre cães e gatos, dentro de uma rotatividade entre resgates e adoções realizadas.

Entre os cãezinhos que estão à procura de um lar estão o Jordan, recém-chegado ao Bem-Estar e o Titan, que foi resgatado recentemente de uma comunidade de Piracicaba onde foi espancado com um pau no final do ano passado. O Shark é outro recém-chegado ao Canil Municipal, entre outros que já estão lá há tempos.

Segundo a Divisão de Proteção e Bem-Estar Animal, todos os animais estão castrados, vacinados, socializados e microchipados. Para os interessados, é necessário agendar uma visita durante a semana ou ir à Divisão no Plantão de Adoção, que acontece aos sábados (das 8h às 11h30) – neste dia, não há necessidade de agendamento.

Para facilitar a visita e o cadastro, o Divisão de Proteção e Bem-Estar Animal pede para levar = documento com foto, comprovante de residência e, se possível, fotos da residência.

SERVIÇO
A Divisão de Proteção e Bem-Estar Animal fica na rua dos Mandis, sem número, no Jupiá. Agendamento de visitas – 3434-3888.

