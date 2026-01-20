A Manetoni está com 10 vagas abertas para os cargos de operador de máquina e ajudante. Além das oportunidades imediatas, a empresa também irá formar um banco de currículos, devido à alta demanda por mão de obra. “Temos uma necessidade constante de candidatos e, por isso, o banco de currículos é fundamental”, explicou Patrícia Destro Gomes, especialista de recrutamento e seleção da empresa.

A Prefeitura de Piracicaba encaminhou 18 pessoas atendidas pela Frente de Trabalho para participar de um processo seletivo promovido pela empresa Manetoni, do ramo de distribuição de aço. A seleção foi realizada na tarde desta terça-feira (20), no auditório da Secretaria de Assistência, Desenvolvimento Social e Família.

O processo seletivo ocorre em duas etapas. A primeira é a entrevista inicial, realizada no local, e a segunda consiste em entrevista com a liderança do setor na empresa, seguida da contratação dos aprovados.

Entre os participantes estava Julio Cesar Caitano Florentino, de 32 anos, que integrou a Frente de Trabalho por oito meses, período em que adquiriu experiência na área de obras e manutenção. Atualmente em busca de uma nova oportunidade, ele destacou a importância da iniciativa. “Estou ansioso para começar o ano com um emprego novo. É importante pensar no futuro e ter um planejamento, e um emprego dá mais segurança para a gente seguir”, afirmou.

Antes do início das entrevistas, o secretário de Assistência, Desenvolvimento Social e Família, Edvaldo Brito, apresentou as recrutadoras aos candidatos e detalhou as etapas do processo seletivo. Ele ressaltou a relevância das parcerias com empresas do município e o trabalho contínuo de articulação da pasta. “O objetivo é encaminhar os atendidos antes do término do contrato na Frente de Trabalho. Estamos trabalhando para empregar todo mundo, buscando boas oportunidades para que essas pessoas tenham um futuro mais digno e melhor”, destacou.