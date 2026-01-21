O menino Brenno Fernandes Girdziauckas, de 4 anos, que sobreviveu a uma queda do 10º andar de um prédio no Centro de Ribeirão Preto, recebeu alta hospitalar neste domingo (18) e já está em casa com a família. O acidente ocorreu em 27 de dezembro e mobilizou equipes médicas e de emergência pela gravidade do caso.
Queda provocou politraumatismo e fraturas graves
Brenno caiu após ter acesso à janela do banheiro do apartamento, que não possuía grade de proteção. A criança foi socorrida consciente, mas com fratura bilateral do fêmur, quando há lesões simultâneas nas duas pernas, além de outros traumas provocados pelo impacto.
Desde a internação, no fim de dezembro, o menino apresentou evolução clínica considerada positiva. Ao longo do tratamento, ele passou por três cirurgias, necessárias devido ao politraumatismo sofrido na queda.
Médico classifica sobrevivência como rara
O caso foi acompanhado pelo ortopedista Pedro Francisco, do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Segundo ele, a sobrevivência da criança após uma queda dessa magnitude é incomum.
“É um trauma de alta energia, muito relevante. A gente sabe que é possível sobreviver, mas não é algo frequente. Foi um caso diferente, realmente impressionante”, afirmou o médico.
Circunstâncias do acidente
De acordo com o relato feito à polícia, a mãe de Brenno informou que estava no apartamento com o marido quando ouviu um barulho vindo do banheiro. Ao perceber que o filho não estava no local, associou a queda à janela desprotegida. A criança, que é autista não verbal, foi encontrada no térreo do edifício, ainda consciente.
A irmã de Brenno acionou o Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu), que realizou os primeiros procedimentos e encaminhou o menino à Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas, localizada nas proximidades do prédio.
Queda pode ter sido amortecida
Segundo a Polícia Civil, há indícios de que a queda tenha sido parcialmente amortecida após a criança atingir uma janela de vidro no 8º andar e um corrimão, antes de chegar ao solo. O caso foi registrado como queda acidental.
Exames foram solicitados ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML) para auxiliar no esclarecimento completo das circunstâncias do acidente.
Recuperação segue em casa
Com a alta hospitalar, Brenno continuará a recuperação em casa, sob acompanhamento médico. O caso chamou atenção pela gravidade do acidente e pela recuperação considerada surpreendente pela equipe de saúde.