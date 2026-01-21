O menino Brenno Fernandes Girdziauckas, de 4 anos, que sobreviveu a uma queda do 10º andar de um prédio no Centro de Ribeirão Preto, recebeu alta hospitalar neste domingo (18) e já está em casa com a família. O acidente ocorreu em 27 de dezembro e mobilizou equipes médicas e de emergência pela gravidade do caso.

Queda provocou politraumatismo e fraturas graves

Brenno caiu após ter acesso à janela do banheiro do apartamento, que não possuía grade de proteção. A criança foi socorrida consciente, mas com fratura bilateral do fêmur, quando há lesões simultâneas nas duas pernas, além de outros traumas provocados pelo impacto.

Desde a internação, no fim de dezembro, o menino apresentou evolução clínica considerada positiva. Ao longo do tratamento, ele passou por três cirurgias, necessárias devido ao politraumatismo sofrido na queda.