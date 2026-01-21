De acordo com relatos colhidos pela Polícia Militar de Goiás, o suspeito vinha fazendo ameaças constantes contra os pais ao longo do dia. Vizinhos perceberam a situação tensa e, pouco depois, acionaram as autoridades ao notar a movimentação suspeita na residência.

Um episódio de extrema violência familiar chocou moradores de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, no último domingo (18). Um homem foi preso em flagrante após provocar um incêndio na casa dos pais, dois idosos de 90 anos, enquanto eles ainda estavam no interior do imóvel.

Testemunhas informaram que o homem, apresentando sinais de embriaguez, forçou a entrada na casa e ateou fogo ao local. As chamas se espalharam rapidamente, colocando em risco a vida dos idosos. Um vizinho conseguiu agir a tempo e retirou as vítimas com o apoio do Corpo de Bombeiros, evitando uma tragédia maior. Apesar do susto, os dois não sofreram ferimentos graves.

Prisão no local

Após provocar o incêndio, o agressor tentou fugir, mas foi contido ainda nas proximidades da residência. Ele foi preso e encaminhado à delegacia, onde acabou autuado por dupla tentativa de homicídio.

O caso está agora sob responsabilidade da Polícia Civil de Goiás, que apura as circunstâncias do crime e o histórico de violência envolvendo a família. A motivação exata ainda será esclarecida durante as investigações.