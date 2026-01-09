Segundo informações iniciais, a interrupção inesperada causou surpresa e pânico entre os ocupantes, que ficaram imobilizados no topo da estrutura por vários minutos. Diante da situação, equipes de resgate do parque foram acionadas às pressas para realizar a retirada dos passageiros.

Momentos de tensão e medo marcaram a tarde desta sexta-feira (9) no parque temático Hopi Hari, em Vinhedo, a cerca de 91 quilômetros de Piracicaba. Uma montanha-russa sofreu uma parada repentina e deixou 22 pessoas presas no ponto mais alto do brinquedo, provocando apreensão entre os visitantes.

Em nota, o Hopi Hari classificou o episódio como uma “parada técnica”, explicando que o sistema de segurança do brinquedo é programado para interromper a operação sempre que qualquer irregularidade é detectada. O parque afirmou ainda que ninguém correu risco e que todos foram retirados com segurança.

Apesar da explicação oficial, pessoas que presenciaram a cena relataram momentos de desespero, especialmente entre os ocupantes da montanha-russa, alguns visivelmente nervosos e assustados. Visitantes que estavam no local acompanharam a movimentação das equipes de resgate com preocupação.

Após o encerramento do atendimento e a retirada de todos os passageiros, as atividades no parque foram retomadas dentro do possível, embora o clima de tranquilidade tenha demorado a voltar completamente após o susto.