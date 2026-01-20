Um homem apontado como peça-chave de uma engrenagem internacional do tráfico de drogas ligada ao PCC morreu após um confronto armado com a Polícia Militar neesta terça-feira (20) na zona rural de Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.
Segundo as investigações, ele atuava como gerente da rota do tráfico humano de drogas, recrutando estrangeiros para transportar entorpecentes dentro do próprio corpo, em um esquema transnacional sofisticado e brutal.
A morte ocorreu durante a Operação Expurgo, uma ofensiva de grande escala deflagrada conjuntamente pelas Polícias Federal e Militar, com o objetivo de desmantelar a estrutura internacional da facção criminosa.
De acordo com a polícia, o investigado percebeu a chegada das equipes e fugiu da chácara onde se escondia, correndo em direção a uma área de mata fechada. Teve início uma caçada policial, com apoio do helicóptero Águia e de cães farejadores.
Durante a tentativa de abordagem, o homem atirou contra os policiais. Houve revide. Ele foi baleado, socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A operação resultou na prisão de dois suspeitos e na apreensão de quatro armas de fogo, incluindo um fuzil de alto poder destrutivo e revólveres.
Em Santa Bárbara d’Oeste (SP), os agentes encontraram R$ 75 mil em dinheiro vivo, escondidos em um fundo falso de móveis dentro de uma residência ligada ao esquema criminoso — evidência clara do lucro milionário do tráfico internacional.
A Justiça Federal expediu 12 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão, cumpridos em diversas cidades, entre elas: Piracicaba, Americana, Botucatu, São Paulo e Corumbá (MS).
As investigações apontam que a quadrilha atuava em nível internacional, utilizando métodos extremos para transportar drogas e abastecer a facção criminosa.