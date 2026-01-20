Segundo as investigações, ele atuava como gerente da rota do tráfico humano de drogas, recrutando estrangeiros para transportar entorpecentes dentro do próprio corpo, em um esquema transnacional sofisticado e brutal.

Um homem apontado como peça-chave de uma engrenagem internacional do tráfico de drogas ligada ao PCC morreu após um confronto armado com a Polícia Militar neesta terça-feira (20) na zona rural de Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.

A morte ocorreu durante a Operação Expurgo, uma ofensiva de grande escala deflagrada conjuntamente pelas Polícias Federal e Militar, com o objetivo de desmantelar a estrutura internacional da facção criminosa.

De acordo com a polícia, o investigado percebeu a chegada das equipes e fugiu da chácara onde se escondia, correndo em direção a uma área de mata fechada. Teve início uma caçada policial, com apoio do helicóptero Águia e de cães farejadores.

Durante a tentativa de abordagem, o homem atirou contra os policiais. Houve revide. Ele foi baleado, socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A operação resultou na prisão de dois suspeitos e na apreensão de quatro armas de fogo, incluindo um fuzil de alto poder destrutivo e revólveres.