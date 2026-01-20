De acordo com as informações, o Samu foi o primeiro a chegar ao local do atropelamento, fez a avaliação e confirmou o óbito da vítima, deixando a área enquanto aguardava a chegada do Instituto Médico Legal. A mulher permaneceu caída sobre o asfalto, coberta por uma manta térmica, e o trânsito foi interrompido para o trabalho da perícia.

Uma cena chocante e que parece coisa de filme aconteceu na noite deste domingo (18) em Bauru, a 193 km de Piracicaba.Uma mulher de 29 anos foi atropelada na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, a SP-294, chegou a ser declarada morta por uma equipe do Samu, teve o corpo coberto e a pista até parcialmente interditada, mas minutos depois surpreendeu todo mundo ao apresentar sinais de vida.

Tudo mudou quando um médico socorrista da concessionária que administra a rodovia percebeu que a vítima ainda apresentava movimentos respiratórios. Sem pensar duas vezes, ele iniciou as manobras de reanimação ali mesmo na pista e conseguiu estabilizar a mulher, que foi socorrida em estado gravíssimo para o Pronto-Socorro Central de Bauru e, em seguida, transferida para a UTI do Hospital de Base, onde continua internada.

O atropelamento aconteceu no sentido capital-interior da SP-294. O motorista afirmou à Polícia Militar Rodoviária que a pedestre atravessou a pista de forma repentina, sem dar tempo para qualquer tentativa de frear ou desviar, e permaneceu no local prestando esclarecimentos.

Durante o atendimento, a rodovia teve interdições totais e parciais, sendo liberada apenas no fim da noite. Em nota, a Prefeitura de Bauru informou que abriu uma apuração para investigar a conduta da equipe do Samu no atendimento inicial e destacou que, se forem constatadas falhas ou descumprimento de protocolos, as medidas cabíveis serão tomadas. A Secretaria de Estado da Saúde confirmou que o estado da paciente é grave e que o caso será investigado, enquanto a história já causa espanto e revolta nas redes sociais.