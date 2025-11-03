Em meio à crescente busca por soluções sustentáveis e eficientes no consumo de energia, uma inovação francesa tem chamado a atenção no mercado de climatização doméstica. Trata-se de um sistema de resfriamento adiabático que promete resfriar ambientes com eficácia superior à de muitos ar-condicionados tradicionais, gastando bem menos eletricidade e sem causar impactos significativos ao meio ambiente.

Desenvolvido pela startup Caeli Energie, o equipamento substitui o tradicional compressor e os gases refrigerantes poluentes por um processo natural de evaporação da água, capaz de reduzir a temperatura de forma limpa e eficiente. A tecnologia também dispensa o uso de unidade externa, o que torna o aparelho ideal para apartamentos e espaços compactos, onde estética e silêncio são prioridades.

Como funciona o resfriamento adiabático