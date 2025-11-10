Conforme informação do portal CanalTech, a LG introduziu uma funcionalidade que possibilita ao usuário estabelecer um teto de consumo para o aparelho. Este recurso visa prevenir despesas excessivas e controlar o orçamento doméstico, mantendo o conforto térmico.

O uso de ar-condicionado é um dos fatores com maior impacto no consumo de eletricidade, especialmente em períodos quentes. Contudo, avanços tecnológicos atuais oferecem recursos para gerenciar o gasto de energia de modo automatizado, eliminando a necessidade de monitoramento constante de termostatos ou horários.

O recurso está disponível nos aparelhos mais recentes da LG e é acessado por meio do aplicativo LG ThinQ. Nele, é possível determinar um limite máximo de consumo, seja mensal ou diário.

Ao atingir o valor definido, o equipamento tem duas ações: desliga automaticamente ou envia um alerta ao smartphone do usuário. Esse mecanismo visa evitar surpresas no valor final da fatura de energia.

O sistema integrado monitora o gasto de energia em tempo real por meio de sensores internos. Os dados são transmitidos ao aplicativo, onde o usuário visualiza o consumo acumulado por dia, semana ou mês.