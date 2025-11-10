O uso de ar-condicionado é um dos fatores com maior impacto no consumo de eletricidade, especialmente em períodos quentes. Contudo, avanços tecnológicos atuais oferecem recursos para gerenciar o gasto de energia de modo automatizado, eliminando a necessidade de monitoramento constante de termostatos ou horários.
Conforme informação do portal CanalTech, a LG introduziu uma funcionalidade que possibilita ao usuário estabelecer um teto de consumo para o aparelho. Este recurso visa prevenir despesas excessivas e controlar o orçamento doméstico, mantendo o conforto térmico.
O recurso está disponível nos aparelhos mais recentes da LG e é acessado por meio do aplicativo LG ThinQ. Nele, é possível determinar um limite máximo de consumo, seja mensal ou diário.
Ao atingir o valor definido, o equipamento tem duas ações: desliga automaticamente ou envia um alerta ao smartphone do usuário. Esse mecanismo visa evitar surpresas no valor final da fatura de energia.
O sistema integrado monitora o gasto de energia em tempo real por meio de sensores internos. Os dados são transmitidos ao aplicativo, onde o usuário visualiza o consumo acumulado por dia, semana ou mês.
Para configurar o limite, o usuário acessa as definições no aplicativo e insere o valor máximo de consumo. O sistema calcula o tempo de operação permitido para o aparelho dentro do orçamento energético estabelecido.
Caso o limite seja alcançado antes do previsto, o usuário recebe uma notificação. A partir desse aviso, é possível optar por desligar o aparelho ou ajustar o limite para os períodos subsequentes.
Monitoramento em outras marcas
Outras empresas também investem em tecnologias de monitoramento de consumo. A Samsung, por exemplo, oferece a visualização do gasto em tempo real e comparações com o histórico através do aplicativo SmartThings.
A TCL também permite o acompanhamento do consumo diário pelo aplicativo TCL Home. O recurso apresenta gráficos detalhados e compara gastos em diferentes intervalos, auxiliando na identificação de picos de consumo.
Essas informações permitem que os consumidores tomem decisões informadas sobre a utilização do equipamento, ajustando a temperatura ou o modo de operação para reduzir o impacto na conta de luz.
Como economizar ainda mais
Ainda de acordo com o portal, além da utilização de recursos tecnológicos, outras práticas contribuem para a redução do consumo:
- Temperatura: Manter a temperatura em 23 ºC. A Abrava (Associação Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento) indica que cada redução de um grau eleva o gasto em 3,5%.
- Modo Seco: Em dias de alta umidade, utilizar o modo "Dry" (desumidificação) consome menos energia do que o resfriamento intenso.
- Isolamento: Fechar portas e janelas para impedir a entrada de ar quente e diminuir o esforço do aparelho.
- Manutenção de Filtros: Limpar os filtros mensalmente, pois a sujeira faz o equipamento operar com maior esforço.
- Tecnologia Inverter: Priorizar modelos com tecnologia inverter, que podem gerar uma economia de até 40% em comparação com modelos convencionais.
- Operação Contínua: Evitar ligar e desligar o aparelho repetidamente. Mantê-lo ligado em um modo econômico gasta menos energia do que religá-lo várias vezes.
A realização de manutenção periódica é igualmente importante, garantindo que o aparelho funcione com eficiência máxima e consuma menos energia ao longo do tempo.