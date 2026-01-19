Um caso chocante veio à tona no Distrito Federal. Um técnico de enfermagem e outras duas colegas de trabalho foram presos acusados de matar pacientes internados na UTI do Hospital Anchieta, em Taguatinga. A polícia investiga os crimes como assassinatos em série, ocorridos entre novembro e dezembro de 2025.

Segundo a Polícia Civil, Marcus Vinícius Barbosa de Araújo aplicava substâncias indevidas diretamente na veia dos pacientes, sem qualquer autorização médica e com ciência de Amanda Rodrigues de Souza e Marcela Camilly Alves da Silva. Um deles ainda teria fraudado o sistema do hospital para prescrever medicamentos incompatíveis com o quadro clínico das vítimas, retirar os produtos da farmácia e realizar as aplicações por conta própria.