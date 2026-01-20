A Pinacoteca Miguel Dutra vai virar território da imaginação, da bagunça boa e da diversão nas férias. Nesta terça-feira (21), a partir das 14h, crianças de 5 a 12 anos estão convidadas para uma contação de histórias pra lá de interativa, comandada pela contadora Maria Pia Bernabe, no Engenho Central.

LEIA MAIS

Aqui, ninguém fica parado só ouvindo. As histórias ganham corpo, movimento e risadas. As crianças brincam, se mexem, criam personagens e ajudam a dar vida às narrativas, usando tecidos, fios, gestos e muita criatividade.