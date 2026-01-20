A Pinacoteca Miguel Dutra vai virar território da imaginação, da bagunça boa e da diversão nas férias. Nesta terça-feira (21), a partir das 14h, crianças de 5 a 12 anos estão convidadas para uma contação de histórias pra lá de interativa, comandada pela contadora Maria Pia Bernabe, no Engenho Central.
Aqui, ninguém fica parado só ouvindo. As histórias ganham corpo, movimento e risadas. As crianças brincam, se mexem, criam personagens e ajudam a dar vida às narrativas, usando tecidos, fios, gestos e muita criatividade.
No meio da aventura estão livros cheios de humor e surpresa, como Aperte Aqui, Nicomedes, o Careca, Meu Gato Mais Tonto do Mundo, Espaguete e O Maior Animal do Mundo. Tudo vira cenário, jogo e imaginação solta.
A atividade é gratuita e tem vagas limitadas para até 20 crianças, que devem estar acompanhadas de um responsável. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (19) 3412-3770.