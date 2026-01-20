20 de janeiro de 2026
EM PIRACICABA

Pinacoteca vira palco de histórias, risadas e imaginação

Tempo de leitura: 1 min
Divulgação Prefeitura de Piracicaba
Crianças de 5 a 12 anos vão participar de uma atividade divertida de contação de histórias, com Maria Pia Bernabe, na Pinacoteca.
Crianças de 5 a 12 anos vão participar de uma atividade divertida de contação de histórias, com Maria Pia Bernabe, na Pinacoteca.

  A Pinacoteca Miguel Dutra vai virar território da imaginação, da bagunça boa e da diversão nas férias. Nesta terça-feira (21), a partir das 14h, crianças de 5 a 12 anos estão convidadas para uma contação de histórias pra lá de interativa, comandada pela contadora Maria Pia Bernabe, no Engenho Central.

Aqui, ninguém fica parado só ouvindo. As histórias ganham corpo, movimento e risadas. As crianças brincam, se mexem, criam personagens e ajudam a dar vida às narrativas, usando tecidos, fios, gestos e muita criatividade.

No meio da aventura estão livros cheios de humor e surpresa, como Aperte Aqui, Nicomedes, o Careca, Meu Gato Mais Tonto do Mundo, Espaguete e O Maior Animal do Mundo. Tudo vira cenário, jogo e imaginação solta.

A atividade é gratuita e tem vagas limitadas para até 20 crianças, que devem estar acompanhadas de um responsável. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (19) 3412-3770.

