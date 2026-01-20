De acordo com o delegado responsável pelo caso, Wisllei Salomão, a vítima, identificada como Miranilde Pereira da Silva, teria recebido o produto ao menos dez vezes por meio de seringa. O óbito foi declarado em 17 de novembro de 2025. Miranilde era professora aposentada.

Uma paciente de 75 anos morreu após receber aplicações de desinfetante dentro da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Anchieta, em Taguatinga, no Distrito Federal. A informação consta na investigação que apura a atuação de técnicos de enfermagem na unidade.

Três técnicos de enfermagem foram presos: Marcos Vinícius Silva Barbosa de Araújo, Amanda Rodrigues de Sousa e Marcela Camilly Alves da Silva. Segundo a Polícia Civil, eles são investigados pela morte de outras duas pessoas internadas na UTI do hospital: João Clemente Pereira, de 63 anos, e Marcos Moreira, de 33 anos, funcionário dos Correios.

A motivação dos crimes ainda é apurada pelas autoridades. As investigações seguem em andamento para esclarecer a participação de cada um dos envolvidos e as circunstâncias das mortes.

O caso chegou ao conhecimento da polícia após comunicação do próprio Hospital Anchieta. Em nota, a instituição informou que abriu uma apuração interna ao identificar situações fora do padrão relacionadas à conduta dos profissionais na UTI.