Uma paciente de 75 anos morreu após receber aplicações de desinfetante dentro da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Anchieta, em Taguatinga, no Distrito Federal. A informação consta na investigação que apura a atuação de técnicos de enfermagem na unidade.
Saiba Mais:
De acordo com o delegado responsável pelo caso, Wisllei Salomão, a vítima, identificada como Miranilde Pereira da Silva, teria recebido o produto ao menos dez vezes por meio de seringa. O óbito foi declarado em 17 de novembro de 2025. Miranilde era professora aposentada.
Três técnicos de enfermagem foram presos: Marcos Vinícius Silva Barbosa de Araújo, Amanda Rodrigues de Sousa e Marcela Camilly Alves da Silva. Segundo a Polícia Civil, eles são investigados pela morte de outras duas pessoas internadas na UTI do hospital: João Clemente Pereira, de 63 anos, e Marcos Moreira, de 33 anos, funcionário dos Correios.
A motivação dos crimes ainda é apurada pelas autoridades. As investigações seguem em andamento para esclarecer a participação de cada um dos envolvidos e as circunstâncias das mortes.
O caso chegou ao conhecimento da polícia após comunicação do próprio Hospital Anchieta. Em nota, a instituição informou que abriu uma apuração interna ao identificar situações fora do padrão relacionadas à conduta dos profissionais na UTI.