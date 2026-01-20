Moradores do bairro São Jorge, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba (JP) para relatar as condições da praça Berto Fornazier, localizada na rua Zulmira Ferreira do Vale.

De acordo com os relatos, o espaço público apresenta grande acúmulo de mato alto, bancos danificados e poças de água nos brinquedos, o que tem dificultado a utilização da praça pela população. Segundo os moradores, a situação impede a permanência de famílias no local e restringe o uso do espaço por crianças e idosos.