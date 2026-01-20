Moradores do bairro São Jorge, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba (JP) para relatar as condições da praça Berto Fornazier, localizada na rua Zulmira Ferreira do Vale.
De acordo com os relatos, o espaço público apresenta grande acúmulo de mato alto, bancos danificados e poças de água nos brinquedos, o que tem dificultado a utilização da praça pela população. Segundo os moradores, a situação impede a permanência de famílias no local e restringe o uso do espaço por crianças e idosos.
A reportagem do JP esteve na praça e constatou as condições apontadas pela comunidade. No local, foi possível observar a vegetação sem manutenção em diferentes pontos, bancos com partes quebradas e brinquedos com água acumulada, o que pode favorecer a proliferação de insetos e comprometer a segurança dos usuários.
Moradores também relatam que a falta de manutenção é recorrente e afirmam que a praça deixa de cumprir sua função como espaço de lazer e convivência. Segundo eles, o local poderia ser utilizado para atividades recreativas e encontros entre moradores, caso estivesse em condições adequadas.
O que diz a Prefeitura
O Jornal de Piracicaba procurou a Prefeitura, que em nota disse: "A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que a manutenção dos bancos e a limpeza dos brinquedos já estão inseridos na programação da Pasta. Quanto ao corte de mato, a previsão é para ser executado até sexta-feira, 23/01".