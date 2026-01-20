A avaliação atribui notas de 1 a 5 aos cursos de medicina em todo o país. Em 2025, 351 cursos foram avaliados, incluindo instituições públicas, privadas com e sem fins lucrativos, além de instituições classificadas como especiais. Do total, 83 cursos receberam nota 2.

O curso de medicina da Universidade Anhembi Morumbi, no campus de Piracicaba (SP), obteve nota 2, considerada insatisfatória, no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed). O balanço dos resultados foi divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) na manhã desta segunda-feira (19).

O desempenho no Enamed é utilizado para compor o conceito do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), que também varia de 1 a 5. Os resultados servem como instrumento de monitoramento da qualidade dos cursos de graduação na área da saúde.

De acordo com o MEC, 99 cursos avaliados poderão sofrer penalidades administrativas. Entre as medidas previstas estão restrições relacionadas à participação no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), programa que permite o financiamento de mensalidades em instituições privadas de ensino superior. Além disso, oito cursos de medicina terão os processos seletivos suspensos.

O ministério informou que os cursos com desempenho considerado insatisfatório passam a ser acompanhados mais de perto e podem ser submetidos a processos de supervisão, conforme previsto na legislação educacional.

O que acontecerá com as instituições mal avaliadas?